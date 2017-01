Bommelse boer vreest fikse schade door voortdurende ophokplicht

Op een boerenbedrijf in Den Bommel klinkt een diepe zucht. "Je wordt gestraft omdat je diervriendelijk bezig bent", zegt Sjef de Baar. Als producent van vrije uitloopeieren gaat hij gebukt onder de ophokplicht die nog steeds van kracht is. De maatregel dreigt de prijs van zijn eieren binnenkort met twee cent per stuk te drukken.

De bijna 50.000 hennen op de farm van De Baar zitten sinds november binnen. Scharrelen in de buitenlucht mag niet meer door de besmettelijke vogelgriep.



Als de ophokplicht van kracht blijft - en daar ziet het wel naar uit - krijgen de eieren van de Bommelaar vanaf woensdag het stempel 'scharrelei'. En zo'n ei levert 2 cent minder op dan een eitje uit een vrije uitloopstal.



Hoe groot de dreigende schade is? "Het scheelt me ruim 9000 euro per week", zegt De Baar. Een lieve som die hij nergens kan claimen.



Spaarbankboekje

Het aanbod van scharreleieren gaat enorm stijgen, zegt De Baar. En dat leidt er ongetwijfeld toe dat de prijs ervan keldert. Prettig voor de consument misschien, maar een aanslag op de portemonnee van de agrariërs.



De Baar zegt dat hij nog wel wat vet op de botten heeft. "Je moet het verdiende geld niet direct uitgeven, maar ook eens op een spaarbankboekje zetten", klinkt het degelijk.



Aan de ophokplicht zal voor woensdag geen einde komen, vreest de Bommelaar. "Vorige week is in Duitsland nog een virus opgedoken, dus...."



Snavel

Zijn opgehokte kippen houdt De Baar intussen tevreden met wat baaltjes luzerne en extra graan op de grond. Anders worden de dames zo chagrijnig dat ze elkaar te lijf gaan.



Zo'n bitchfight kan een aardig bloedbad opleveren. Want vrije uitloopkippen, die hebben - in tegenstelling tot hun zusters in de bioindustrie - gewoon de punt van hun snavel nog.

Door: Ingrid Smits Correctie melden