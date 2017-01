Larsson keert terug in de Kuip in Sportclub Rijnmond

Henrik Larsson Sportclub Rijnmond

Oud-Feyenoorder Henrik Larsson keerde zondag voor even terug in de Kuip. De voormalig spits keek vanaf de tribune naar zijn zoon Jordan Larsson, die met zijn club NEC speelde tegen Feyenoord. In Sportclub Rijnmond zie je maandagmiddag een uitgebreide reportage.

Verder is er aandacht voor Excelsior-speler Carlo de Reuver en is er een reportage te zien van de Supermatch. Afgelopen zaterdag begon het tennistoernooi, waarin 128 Nederlandse clubkampioenen het tegen elkaar opnemen met als doel om uiteindelijk samen met Robin Haase op het dubbeltoernooi te staan van het ABN AMRO World Tennis Tournament in het Rotterdamse Ahoy.



In Sportclub Rijnmond zie je verder een uitgebreide samenvatting van de korfbalkraker PKC/SWKGroep tegen TOP/Quoratio en is er aandacht voor de waterpoloërs Guus van Yperen en Sam van den Burg. De voormalig spelers van ZPB H&L Producties zijn na hun overstap naar Spanje uitgegroeid tot vaste krachten van het Nederlands waterpoloteam.



Sportclub Rijnmond wordt vandaag uitgezonden rond 17:28 uur en daarna ieder uur herhaald. Ook is de uitzending en de items terug te vinden op onze website.