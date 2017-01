Geen frikadellen in kantine van Develstein College

De gezonde kantine

Of de rector van het Develstein College in Zwijndrecht vroeger zelf zijn bammetjes niet in de prullenbak kieperde en stiekem omruilde voor een mierzoete roze koek of een patatje met? "Nee", zegt Paul den Otter. "Ik was zo braaf...."

De verslaggever kan zijn verbazing met moeite onderdrukken. Staat de schoolbaas echt niet te liegen, midden in een van de gezondste schoolkantines van het land?



Het Develstein College heeft van het Voedingscentrum een gouden Gezonde Schoolkantineschaal gekregen, omdat tachtig procent van de producten die je er kan kopen het etiket 'gezond' heeft.



De geur van frituurvet en frikadellen is de school vreemd, net als glacé, de roze opstuwer van kilo's en cariës. In de schappen liggen lekkernijen als stokbrood, roomkaas, komkommer en sla.



"De leerlingen staan er drie rijen dik voor in de rij", zegt rector Den Otter. "Gezond is echt niet minder lekker", zegt de kantinemedewerkster die maandagmorgen een baguetje prepareert.



De gezondheidscultus op het Develstein gaat nog verder dan louter voedsel. Het schoolplein is rookvrij en op feesten vloeit geen alcohol. "De leerlingen vinden het prima", meldt Den Otter.



Tieners die tijdens de lunch toch hongeren naar een zoete of vette hap hebben het trouwens niet moeilijk. Vijf minuten lopen en ze arriveren bij hun escape: de bakker en de snackbar.