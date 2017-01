Man trekt nepvuurwapen in hal van politiebureau

Het nepwapen (foto: Team Parate Eenheid)

Op een politiebureau in Rotterdam-Delfshaven hebben agenten een man aangehouden, omdat hij in de hal van het bureau een vuurwapen uit z'n jas pakte.

Medewerkers van het Team Parate Eenheid, gespecialiseerd in lastige aanhoudingen, waren onherkenbaar in het pand aanwezig. Ze wisten de verdachte direct aan te houden. Een politiehond heeft daarna het wapen onderzocht. Dat bleek nep te zijn.



Waarom de man met een nepvuurwapen in het bureau stond is onbekend.