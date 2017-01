Gemeente Rotterdam: geen technofeest in Maastunnel

Het is onduidelijk wie het bericht over de 'rave' in de Maastunnel op Facebook heeft gezet

De gemeente Rotterdam zit in haar maag met een bericht op Facebook. Iemand heeft een uitnodiging online gezet voor een technofeest in de Maastunnel, eind volgende maand.

Honderden mensen hebben al aangegeven dat ze willen gaan en duizenden mensen zeggen geïnteresseerd te zijn. "Ze worden blij gemaakt met een dooie mus", zegt Brigitte Moratis van de gemeente Rotterdam.



Volgens Moratis is er geen vergunning voor de zogeheten rave aangevraagd. De gemeente doet er dan ook alles aan om het bericht de wereld uit te krijgen.



Onduidelijk is wie de uitnodiging op Facebook heeft gezet.



Feestje

Er is trouwens wel een andere reden voor een feestje rond de Maastunnel, zegt Moratis. Op 14 februari bestaat de 'grande dame' 75 jaar. Mensen kunnen elkaar op de verjaardag bijvoorbeeld ten huwelijk vragen in de tunnel.



Op 3 juli gaat de Maastunnel voor twee jaar dicht. Er wordt dan een grote renovatie uitgevoerd, omdat de huidige tunnel niet voldoet aan de aangescherpte richtlijnen voor veiligheid.