Eigenaar Markthal werkt aan oplossing voor leegstand

Zeker tien zaken hebben de handdoek al in de ring gegooid

Eigenaar Klépierre van de Rotterdamse Markthal werkt achter de schermen aan een oplossing voor de leegstand. Het bedrijf is op zoek naar ondernemers met frisse ideeën. Dat staat in een brief van wethouder Struijvenberg aan gemeenteraadsleden.

Momenteel staan zeker tien kramen in de Markthal leeg. Vooral bloemen-, vlees- en groentenzaken hebben de handdoek in de ring gegooid. Met de horeca gaat het een stuk beter.



"Al voordat de berichtgeving over de problemen in de Markthal ( ) naar buiten kwam, had ik hierover de eerste signalen ontvangen", schrijft Struijvenberg. "Daarom had ik het initiatief genomen om met betrokken partijen in contact te treden."



Struijvenberg ging de afgelopen maanden onder anderen om de tafel met eigenaar Klépierre en met teleurgestelde ondernemers.



Hij heeft hen duidelijk gemaakt dat de gemeente geen partij is in de conflicten die er spelen, maar dat Rotterdam zich wel betrokken voelt. "Vanwege het belang van een goed functionerende Markthal als icoon voor de stad."



Volgens Struijvenberg hebben de ondernemers en de eigenaar "een constructieve houding" om de problemen in de Markthal op te lossen.



Ingewijden zeggen dat Rotterdammers de hal links laten liggen. Tachtig procent van de bezoekers zou toerist zijn: mensen die enthousiast klikken met hun camera, gebruik maken van de horeca en een hebbedingetje kopen. Maar iets aanschaffen op de versmarkt? Ho maar.