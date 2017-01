Beveiligingsmaatregelen bij Essalammoskee na aanslag in Quebec

Moskeebesturen hebben spoedberaad gehad na de aanslag in Canada

De Essalammoskee in Rotterdam-Zuid wordt voorlopig extra beveiligd tijdens het gebed. De moskee maakt zich grote zorgen over de veiligheid van de gelovigen, na de bloedige aanslag op een moskee in het Canadese Quebec. Daarbij kwamen zondag zes mensen om het leven en raakten er acht gewond.





In andere steden worden er nog meer maatregelen genomen. Zo gaan de deuren tijdens gebedsdiensten helemaal dicht in de As-Soenah Moskee in Den Haag, de Blauwe Moskee in Amsterdam en de Moskee Omar Al Farouq in Utrecht. De moskeeën willen zo voorkomen dat mensen met kwade bedoelingen kunnen binnendringen.



Maandag hebben de moskeebesturen spoedoverleg gehad. Een woordvoerder spreekt van een rigoureuze maatregel, omdat de gebedshuizen juist altijd open willen staan voor iedereen.



Voor de aanslag in Quebec zijn twee personen gearresteerd. Het gaat om inwoners van de stad.



