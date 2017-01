Pusic sprak met Van der Vaart over komst naar Sparta

Martin Pušić heeft advies ingewonnen bij Rafael van der Vaart of hij naar Sparta moest komen. De Oostenrijkse aanvaller speelde met de oud-Ajacied samen bij zijn vorige club FC Midtjylland in Denemarken.

FC Midtjylland verhuurt de spits de rest van dit seizoen aan Sparta. Iets waar hij niet lang over na hoefde te denken, na zijn gesprek met de Nederlander. "Ik vroeg aan hem wat voor club Sparta is en hij vertelde alleen maar goede dingen. Dat dit de oudste club van Nederland is en wat voor een grote beroemde coaches en spelers hier hebben gewerkt. Een heel interessant verhaal. Niet dat het mijn keuze heeft beïnvloed, maar zijn verhaal was erg goed. Enige minpunt was dat kon hij als oud-Ajacied niet in Rotterdam kon komen."



Martin Pušić is de zesde aanvaller in de selectie van Sparta en hij heeft hoge verwachtingen van zichzelf en de club: "Sparta had veel interesse in mij en ik wil de club helpen. Ik wil winnen, ben een winnaar. Als aanvaller probeer ik veel druk op de tegenstander te zetten om kansen af te dwingen. Ik denk dat de Nederlandse manier van voetballen mij aanspreekt en bij mij past."