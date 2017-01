Vermeende IS-strijder uit Spijkenisse langer in de cel

In maart is de inhoudelijke behandeling van de zaak.

De 34-jarige Mounir E. uit Spijkenisse, die verdacht wordt van lidmaatschap van terreurorganisatie IS, blijft vastzitten. Dat heeft de rechtbank bepaald. De in Marokko geboren man werd vorig jaar aangehouden, nadat de inlichtingendienst AIVD zijn naam ontdekte op een uitgelekte lijst van 22.000 IS-strijders in Syrië.

De jihadistenlijst werd in maart 2016 door een voormalige IS-strijder aan Britse journalisten gegeven. Het gaat om formulieren die IS-strijders moesten invullen bij hun aanmelding. Ze moesten niet alleen hun personalia vermelden, maar ook of aangeven of ze wilden strijden tot de dood en bereid waren tot zelfmoordaanslagen.



Op de lijst staat ook de naam van Mounir E., wiens strijdnaam Abu Samira al-Holandi is. Hij is vader van drie kinderen. Toen hij vorig jaar werd aangehouden voor deelname aan IS zat hij vast voor onder meer een winkeldiefstal in Spijkenisse.



Strijder tot de dood

Volgens het Openbaar Ministerie is E. in juni 2014 in Syrië geweest. Daar zou hij zich toen hebben aangesloten bij IS. Ook zou hij geprobeerd hebben om via internet een wapen te kopen bij een legale handelaar.



E. heeft bij zijn aanmelding voor IS hebben aangegeven dat hij een ‘ingemasi’ wilde zijn, een strijder tot de dood, blijkt uit een ambtsbericht van de AIVD. Volgens het OM hoeft dat niet te betekenen dat E. alleen gericht was op de strijd in Syrië of Irak. Een ‘ingemasi’ kan ook toeslaan in Europa, zegt de officier van justitie.



Shoarmazaak

Duidelijk is dat E. in 2014 een tijdlang is weggeweest. Een wijkagent tekende uit de mond van de echtgenote van E. dat ze niet uitsloot dat hij naar Syrië was gereisd.



Zelf ontkent E. dat hij zich heeft aangesloten bij IS. Hij zegt dat hij in Turkije is geweest om met enkele vrienden een shoarmazaak te beginnen. Zijn paspoort is hij kwijtgeraakt.



De wijkagent trof E. korte tijd later weer thuis aan. Enigszins verward. Onderzoek van het Pieter Baan Centrum heeft echter geen psychische problemen aan het licht gebracht. Niet uitgesloten wordt dat het voormalige drugsgebruik een rol heeft gespeeld.



Mail

Volgens zijn advocaat André Seebregts is het voorkomen van de naam van E. op een lijst van IS-strijders onvoldoende bewijs voor deelname aan IS. "We weten niet waar en wanneer die harde schijf is gevonden en wie hem in handen hebben gehad. Bovendien: is het een lijst van mensen die Syrië zijn of zijn geweest of ook mensen mogelijk benaderd konden worden als rekruut? We weten het niet.’’



De poging van E. om via internet een automatisch wapen te bestellen bij een legale wapenhandelaar, is volgens Seebregts niet serieus te nemen. ,"Hij maakte gebruik van het emailadres ‘holocaustisfunny@gmail.com’. Die wapenhandelaar heeft nooit maar

overwogen om er op in te gaan’’, stelt de raadsman.



In maart is het inhoudelijke proces tegen E. Tot die tijd blijft hij gedetineerd op de terroristenafdeling van de gevangenis in Vught.