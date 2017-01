Minder muskusratten

De ratten worden gedood, omdat ze knagen aan dijken

Het aantal muskusratten is vorig jaar opnieuw afgenomen. De vangsten daalden in bijna het hele land, behalve in het waterschap Hollandse Delta. Dat is het gebied onder Rotterdam en Goeree-Overflakkee.

Muskusratten planten zich razendsnel voort. Ze kunnen een gevaar vormen voor bijvoorbeeld dijken.



Vorig jaar zijn door de samenwerkende waterschappen Hollandse Delta, Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland ruim 12.000 dieren gevangen. Dat gebeurt met vallen en kooien. Volgens natuurbeheerders is de populatie onder controle.



Het is in Nederland verboden om de gedode muskusratten voor consumptie te verkopen. In België gebeurt dat wel. Daar staan de dieren als 'waterkonijn' op de menukaart.