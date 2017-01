Larsson voor even terug in de Kuip

Henrik Larsson

Oud-Feyenoorder Henrik Larsson keerde zondag voor even terug in de Kuip. De voormalig spits keek vanaf de tribune naar zijn zoon Jordan Larsson, die met zijn club NEC speelde tegen Feyenoord. Henrik Larsson zag zijn oude ploeg eenvoudig met 4-0 winnen van NEC.

Toch kon de Zweed wel leven met de ruime overwinning van Feyenoord op zijn zoon. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst is namelijk een goede vriend. Dit weekend bleef Larsson dan ook slapen bij de familie Van Bronckhorst.



De twee kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij Feyenoord en Barcelona. Met die laatste club wonnen ze de Champions League in 2006. Van Bronckhorst en Larsson speelden ook samen in Schotland. Larsson bij Celtic en 'Gio' bij Glasgow Rangers.



Henrik Larsson speelde tussen 1993 en 1997 voor Feyenoord. De Zweed, die nog goed Nederlands spreekt, kwam 101 competitiewedstrijden voor Feyenoord in actie en scoorde 26x. Internationaal brak hij echt door na zijn treffers voor Feyenoord in het Europacup-duel met Werder Bremen. Larsson maakte in de met 4-3 gewonnen wedstrijd drie treffers in Duitsland.



Zijn zoon Jordan speelt sinds de winterstop voor NEC. Jordan, die in Rotterdam werd geboren, kwam over van Helsingborgs. Met die club degradeerde de familie Larsson. Henrik was daar de trainer en is nu clubloos.