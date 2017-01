Jongens opgepakt voor ernstig misbruik Schiedam

De vrouw werd acht minuten lang om beurten misbruikt

De politie heeft drie arrestaties verricht voor ernstig seksueel misbruik van een 35-jarige vrouw op de Bokelweg in Schiedam. Het gaat om drie Rotterdammers. De verdachten zijn opvallend jong: 15 en 16 jaar.

Het misbruik, dat in totaal acht minuten duurde, vond plaats op woensdag 23 november in de geparkeerde auto van de vrouw. Op camerabeelden was te zien dat de jongens om beurten de auto instapten, waar zij het slachtoffer misbruikten.



De beelden werden vertoond in de tv-programma's Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht.



Mede dankzij die uitzendingen kon de politie de jongens maandag oppakken.