Topjazz van Michiel Stekelenburg 5 in Live uit Lloyd

De muziek van Michiel Stekelenburg 5 kenmerkt zich door een combinatie van pop-, rock- en jazzinvloeden. Hij schrijft krachtige en doordachte thema’s die strak worden uitgevoerd door zijn kwintet van Nederlandse topmuzikanten. In Live uit Lloyd speelt de band songs van het tweede album 'Layers'.

Heel relaxte stukken contrasteren met opzwepende van rauwe rock doordrenkte structuren. Stekelenburgs melodisch gitaarspel verkent hierin op topsnelheid de raakvlakken tussen voornoemde genres, bijgestaan door intense solo’s van saxofonist Efraïm Trujillo (ondermeer New Cool Collective en The Ploctones) en de virtuoze notenreeksen van pianist Franz von Chossy. Het album '' van Michiel Stekelenburg 5 kwam in de zomer van 2016 uit, vijf jaar na het debuut ''.speelt vrijdag 3 februari in het Rotterdamse Lantaren/Venster

