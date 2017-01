Vermeer maakt rentree bij beloften

Kenneth Vermeer

Kenneth Vermeer heeft na maanden blessureleed zijn rentree gemaakt bij de beloften van Feyenoord. De doelman begon in de basis in de competitiewedstrijd tussen Jong Feyenoord en Jong Cambuur.

De oud-doelman van Ajax en Willem II raakte in de voorbereiding van dit seizoen zwaar geblesseerd aan de achillespees. Vermeer is na een lange revalidatie weer fit. Tijdens het trainingskamp in Marbella sloot Vermeer alweer aan bij de selectie al kwam hij nog niet in wedstrijdverband in actie.



Vermeer moet bij Feyenoord de concurrentiestrijd aangaan met Brad Jones. De Australiër werd gehaald als stand-in voor Vermeer, maar doet het zo goed dat Van Bronckhorst er nog niet over uit is wie de rest van het seizoen onder de lat staat.



Jong Feyenoord-Jong Cambuur begon in de Kuip om 15:00. Feyenoord staat met 2-0 voor door treffers van Dammers en El Hankouri.