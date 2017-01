PKC hard op weg naar zevende finale op rij

Richard Kunst

Wie houdt PKC van de zevende finale op rij af? De korfballers uit Papendrecht versloegen zaterdag rivaal TOP met 28-21 en boekten daarmee hun tiende zege in de Korfbal League. Richard Kunst na afloop: "Dit geeft veel vertrouwen."

Na acht jaar Ben Crum heeft PKC sinds dit seizoen een nieuwe trainer: Detlef Elewaut. Met het noemen van de voormalige bondscoach van België is direct ook de grootste wijziging ten opzichte van de voorgaande jaren genoemd. "Waar ik het meest op hamer? Dat ze moeten luisteren", lacht de politie-agent uit Antwerpen. "Nee, ze moeten vooral veel plezier hebben met z'n allen."



Elewaut

Elewaut geeft de spelers veel ruimte tot meedenken en vindt het groepsgevoel erg belangrijk in de selectie. Op het trainingsweekend in de Ardennen kookte hij hoogstpersoonlijk voor de hele groep. Door verschillende blessures in zijn selectie hoefde hij nog niemand teleur te stellen. Afgelopen zaterdag zou Suzanne Struik (net terug van een schouderblessure) rust krijgen, maar omdat Nadhie den Dunnen geblesseerd is aan haar hiel stond Struik toch in de basis.



Bij de heren was iedereen fit en zat Danny den Dunnen op de bank. Hij speelde slechts de laatste twintig minuten van de wedstrijd, maar volgens Elewaut moet daar geen punt van gemaakt worden. "Dat is die korfbalinsteek. Vroeger zat je op de bank en was je teleurgesteld. En werd je gewisseld en kon je er niet meer inkomen. Maar dat is veranderd."



Den Dunnen

Zelf maakt Den Dunnen er geen probleem van. "Ik vind dat ik genoeg speel", zegt de speler, die de eerste wedstrijden van het seizoen miste door een voetblessure. "Nu zit ik op de bank, maar dat komt ook omdat de andere heren het heel goed doen. Ik ben daar heel realistisch in. Als je ziet wat er bij Barcelona of Real Madrid op de bank zit... Bij basketbal speel je ook met acht man en ik denk dat korfbal daar ook naartoe gaat."



Den Dunnen zeurt er niet over en heeft ook totaal geen behoefte om ergens anders te spelen. Vorige maand werd hij door bondscoach Wim Scholtmeijer uit de selectie van Oranje gezet. En ook daar kan hij prima mee leven. "Ik ben wat laks met een aantal dingetjes en daar irriteerde Wim (Scholtmeijer, red.) zich aan. Er waren irritaties van beide kanten. Misschien is dat flierefluiterige wel mijn kracht. Of ik niet hard genoeg voor mezelf ben? Misschien wel ja. Ik vind het wel goed zo, eerlijk gezegd."