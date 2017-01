Zaalsporten: PKC neemt afstand van TOP

Richard Kunst

In de Korfbal League heeft PKC/SWKGroep bewezen de terechte koploper te zijn. Zaterdag rekenden de Papendrechters overtuigend af met naaste belager TOP/Quoratio uit Sassenheim. Mede door elf treffers van Richard Kunst (foto) werd het 28-21 voor de ploeg van de Belgische coach Detlef Elewaut.

"Het is een lekkere overwinning. We geven nu vooral een signaal af dat er voor TOP niets te halen valt in Papendrecht", liet Kunst na afloop weten aan RTV Rijnmond. "Je ziet dat we in de tweede helft een fikse voorsprong pakken en die ook niet meer uit handen gegeven. Dat is weleens anders geweest. Het geeft goede hoop voor de toekomst."



PKC wist dit seizoen iedere competitiewedstrijd winnend af te sluiten. De voorsprong op TOP bedraagt na tien duels liefst zes punten. LDODK/Rinsma uit Gorredijk is de nieuwe nummer twee en komt zondag in actie tegen Fortuna/Delta uit Delft.



Volleybal

Sliedrecht Sport is niet langer koploper in de eredivisie van het damesvolleybal. De ploeg van coach Matt van Wezel ging op bezoek in Gennep verrassend met 3-1 onderuit bij Flynth Flamingo's. Ondanks een zege in de eerste set (17-25) gingen de bezoekers er kansloos af. De thuisploeg sleepte de laatste drie sets overtuigend in de wacht: 25-16, 25-20 en 25-17.



De nieuwe koploper is Set-Up '65 uit Ootmarsum. Die ploeg wist na zestien wedstrijden één punt meer te pakken dan Sliedrecht Sport, dat nu tweede staat met 38 punten. De voorsprong op nummer drie Sneek bedraagt nog wel zes punten.



Bij de heren hebben Nesselande/VoorElkaar.nl en ARBO Rotterdam Volleybal allebei een nederlaag geleden. Abiant Lycurgus was in Zevenhuizen te sterk voor Nesselande (14-25, 15-25 en 14-25) en Seesing Orion rekende af met Rotterdam: 18-25, 17-25 en 14-25.



Nesselande/VoorElkaar.nl staat negende in de eredivisie met dertien punten. ARBO Rotterdam Volleybal blijft hekkensluiter met slechts vijf punten.



Waterpolo

Het missen van een grote kans op 9-7 in de laatste minuut kwamen de waterpoloërs van ZPB H&L Productions duur te staan. Uit de tegenaanval die volgde maakte Widex GZC Donk uit Gouda namelijk de gelijkmaker: 8-8. Daardoor stijgen de Barendrechters niet naar de tweede plaats, maar staat ZPB derde.



ZVVS is nog altijd de hekkensluiter in de eredivisie met nul punten. Zaterdag werd in eigen huis een monsternederlaag geleden. Koploper UZSC uit Utrecht was in Vlaardingen met liefst 31-5 te sterk.



In de eredivisie voor dames wist ZPB ook niet te winnen. Op bezoek in Ede bij Polar Bears ging de nummer voorlaatst met 10-7 onderuit.



Basketbal

Ondanks een slecht begin hebben de basketballers van Forward Lease Rotterdam de uitwedstrijd bij hekkensluiter Weert winnend afgesloten. Nadat eerder deze week in eigen huis makkelijk werd gewonnen in de beker had de ploeg van trainer Armand Salomon zaterdag meer moeite met de Limburgers: 76-78. Rotterdam stijgt door de zege naar de vijfde plaats met veertien punten.



De dames van Rotterdam Basketbal wisten niet te winnen. F. Breeman BMW/Rotterdam zoals de ploeg voluit heet ging met 85-52 onderuit bij Solar Grasshoppers. Daardoor blijft het voorlaatste. Renes/Binnenland uit Barendrecht won wel. Op bezoek bij Keus/Royal Eagles was de formatie van coach Joost van Rangelrooy met 67-47 te sterk. Binnenland staat derde.



Zaalvoetbal

TPP-Rotterdam blijft het dit seizoen moeilijk hebben in de eredivisie. Zaterdag waren zes treffers niet genoeg om een goed resultaat te boeken tegen titelkandidaat Hovocubo. In het Topsportcentrum naast De Kuip gingen de Rotterdammers met 6-12 onderuit tegen de ploeg uit Hoorn. Na dertien wedstrijden staat TPP voorlaatste met negen punten.



Handbal

In de eredivisie van het handbal heeft HARO Rotterdam de zoveelste nederlaag geleden. In de eigen sporthal werd het verslagen door Hellas uit Den Haag: 19-31. HARO blijft daardoor hekkensluiter met vier punten uit negentien gespeelde wedstrijden.