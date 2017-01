Ballastzuiveringsinstallaties van Mariflex Vlaardingen

Vlaardingen

Om het havens- en zeeoppervlaktemilieu niet langer te vervuilen met microbisch besmet ballastwater hebben Gorinchemse Damen Green Solutions en het Vlaardingse Mariflex een drijvende schoonmaakbok- en mobiele truckoplossing ontwikkeld.

Van de IMO de Internationale Maritieme controle organisatie mogen vanaf 8 september aanstaande de tonnen ballast-vloeistoffen niet meer ongezuiverd overboord worden gezet.



De microben, die uit exotische Aziatische -, Zuid-Amerikaanse- plus de Midden Oosten-wateren meegetorst worden, vormen in het Europese biotopenmilieu gevaar voor de lokale onderwaterwereld.



Zo zetten expansiedriftige en dus zeer vraatzuchtige uitheemse zeemonsters als de Wolhandkrab en de grote Japanse Vechtoester inmiddels wereldwijd al complete voedselketens op de kop.



Om te voorkomen dat inheemse diersoorten daardoor uitsterven dient er door gezamenlijk opererende overheden handelen te worden opgetreden.



Bij voortschrijdend nijpend tekort van haven-zuiveringsinstallaties kan de Inva Save 300-zuiveringscontainer-vinding van Damen Mariflex makkelijk mobiel her en der zowel op het water als op het land afdoende bijdrage en inzet plegen.



Aan de Maassluisedijk 101 in Vlaardingen krijgt Jack Kerklaan van directeur Ruud Cogels tekst en uitleg