Van den Berg hoopt op herkansing in Ahoy

Bart van den Berg

Bart van den Berg hoopt over twee weken opnieuw zijn opwachting te maken op het Centre Court van Ahoy tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament. De 23-jarige tennisser uit Krimpen aan den IJssel is één van de acht clubkampioenen die nog kans maken op het winnen van de Supermatch.

De Supermatch is een toernooi waar 128 Nederlandse clubkampioenen aan meedoen. De winnaar mag over twee weken samen met Robin Haase een koppel vormen tijdens het dubbelspel in Ahoy. Het toernooi wordt afgewerkt bij het Rotterdamse Victoria en is inmiddels gevorderd tot de kwartfinales.



Bart van den Berg won vorig seizoen de Supermatch en mocht, aan de zijde van Jesse Huta Galung, debuteren op het Centre Court van Ahoy.



De laatste drie rondes van het toernooi worden in het weekend voor de start van het ABN AMRO World Tennis Tournament afgewerkt.