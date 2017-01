'Rotterdam moet uitvalsbasis offshore wind worden'

De Rotterdamse haven moet dé uitvalsbasis worden voor de offshore windindustrie. Dat zegt het Havenbedrijf Rotterdam, bij monde van Joost Eenhuizen, business manager offshore industry, maandag in het tv-programma 7 Minuten.

Naast de omschakeling van de traditionele offshore, gericht op winning van olie en gas, probeert Rotterdam ook de innovatie, logistiek en toelevering voor de windsector te faciliteren.Als voorbeeld daarvan geldt de vestiging van de Sif Group op de Tweede Maasvlakte. Die maakt de enorme funderingspalen voor de windturbines op zee.Offshore windindustrie beslaat alles wat te maken heeft met het ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en onderhouden van windmolenparken op zee. Vooral in de relatief ondiepe Noordzee schieten de windmolens als paddenstoelen uit de grond. Volgens Eenhuizen zit er nog voldoende groei in die sector. "We staan pas aan de vooravond."Naast offshore-ontwikkeling wil het havenbedrijf ook de verdere verwerking van de windenergie naar Rotterdam (en omgeving) halen. Zo komt de kabel die straks alle stroom van de turbines naar de huishoudens moet brengen aan land op de Tweede Maasvlakte.Ook wordt daar in de toekomst een opslagsysteem gebouwd voor als het meer heeft gewaaid dan er aan energie nodig is, of omgekeerd, als het lange tijd windstil is geweest voor de kust.