Excelsior mist Mattheij in Groningen

Jurgen_Mattheij

Excelsior moet het zaterdag in de uitwedstrijd tegen FC Groningen stellen zonder aanvoerder Jurgen Mattheij (foto). De verdediger kreeg zaterdag in de uitwedstrijd tegen Roda JC al na achttien minuten een rode kaart omdat hij een tegenstander een duidelijke scoringskans ontnam en is voor één duel geschorst.

Ook FC Dordrecht moet het komend weekend zonder twee spelers stellen. Bradley de Nooijer en Michael Chacon zijn geschorst naar aanleiding van hun rode kaarten in het duel met SC Cambuur. De Nooijer ontnam een tegenstander een duidelijke scoringskans en is voor één duel geschorst. Chacon trapte een tegenstander en moet drie duels toekijken.