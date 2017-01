Negen jaar cel en tbs geëist voor roofmoord

Tegen de 21-jarige Sherwin W. uit Spijkenisse is negen jaar cel en tbs geëist voor een roofoverval, anderhalf jaar geleden in Tilburg. De 48-jarige Mick Pitai werd daarbij doodgeschoten.

Samen met Rotterdammer El B. is de Spijkenisser hoofdverdachte in de zaak. Ze staan voor de rechter in Breda. De officier van justitie noemde de verdachten ''brutaal en gewetenloos''.



Bij de overval werden gouden sieraden, geld en twee kilo wiet gestolen. De verdachte uit Spijkenisse was die dag net met verlof uit een jeugd-tbs-kliniek.



De strafeis tegen de eveneens 21-jarige Rotterdammer wordt dinsdag verwacht. Justitie houdt hem verantwoordelijk voor het dodelijke schot.



El B. heeft ook nog verschillende andere feiten op zijn dagvaarding staan, waaronder een schietpartij op 4 september 2015 in Spijkenisse, een inbraak en vuurwapenbezit.