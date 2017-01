Arrestaties bij inval Rotterdams drugspand

Een deel van de drugs. Foto: politie

In een pand in Rotterdam-Delfshaven heeft de politie maandag diverse soorten drugs gevonden. Twee mensen zijn opgepakt.

Agenten vonden in het dealpand onder meer amfetamine, cocaïne en xtc. Alles is in beslag genomen en de twee verdachten zijn meegenomen naar het politiebureau.