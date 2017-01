Verbijstering over vastgoeddeal gemeente Dordrecht

De SP in Dordrecht eist opheldering over een opmerkelijke vastgoeddeal. De gemeente heeft op één dag zeven panden aan het Groothoofd en de Palingstraat voor 6 ton gekocht en meteen voor 1 miljoen euro doorverkocht.

De gemeente stelt trots vast dat er een winst van vier ton geboekt is, maar de werkelijke waarde van de panden is volgens Ronald Portier van de SP veel hoger. Hij eist opheldering van burgemeester en wethouders, temeer omdat de deal onderhands gesloten werd.



"Het lijkt op een soort kerstcadeautje voor iemand, die toch al tot de rijkste mensen van de stad behoort", zegt Portier. Hij doelt op projectontwikkelaar Ewald Dudok. Wat die met de panden wil is onduidelijk. Zijn bedrijf beloofde maandagochtend te reageren, maar doet dat tot nu toe niet.



De panden, twee cafés en bovenliggende woonhuizen, waren ooit eigendom van het gemeentelijk woningbedrijf. Toen dat geprivatiseerd werd tot Woonbron werd afgesproken dat Dordrecht bij verkoop het eerste recht op koop zou krijgen. En dat gebeurt nu.



Klakkeloos

Burgemeester en wethouder van Dordrecht besloten op 10 januari dat de panden van Woonbron worden gekocht voor ruim 574.000 euro en meteen voor 1 miljoen euro worden doorverkocht aan Dudok.



De projectontwikkelaar liet makelaardij Waltmann de panden taxeren. Die kwam uit op een waarde van 8 ton. "En dat neemt de gemeente klakkeloos over", constateert Portier. Hij vindt de gang van zaken verbijsterend: "Die panden zijn veel meer waard".



WOZ-waarde

Portier wil niet zo ver gaan dat gemeentelijk vastgoedbedrijf, projectontwikkelaar en makelaar onder één hoedje hebben gespeeld: "Dat kan ik niet hard maken. Maar we hebben veel vragen over wat hier gebeurt en ik ben reuze benieuwd naar de antwoorden."



"Wat is bijvoorbeeld de WOZ-waarde van die panden?", wil hij weten. "En waarom onderhands verkopen in plaats van openbaar en marktconform aanbieden? Wat mij betreft mag er in Dordrecht nooit meer zoiets gebeuren."



Op papier

De gemeente Dordrecht begrijpt de ophef niet. "Wij hoefden geen taxateur in te schakelen. Het was een deal tussen Woonbron en Dudok waar wij alleen op papier even tussen zaten", zegt de woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Jasper Mos (VVD).



Dat er onderhands verkocht is komt volgens hem doordat Dudok aangaf de panden te willen kopen: "Als een ander dat had gevraagd, was het waarschijnlijk ook zo gegaan." De Dordtse gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de vastgoeddeal.