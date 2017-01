Vermeer: "Als ik er moet staan, sta ik er"

Kenneth Vermeer is blij met z'n rentree

Negen maanden na zijn laatste wedstrijd heeft Kenneth Vermeer vanmiddag zijn rentree gemaakt bij Feyenoord. In een duel met Jong Cambuur hield hij z'n doel schoon (2-0). Na afloop liet Vermeer weten dat hij geen last meer heeft van de achillespeesblessure die hem zo lang aan de kant hield.

"Easy", grapt Vermeer als hem na afloop wordt gevraagd hoe het ging. "Hier heb ik een tijd naar uitgekeken. Op trainingskamp wacht je eerst op het moment dat je met de partijtjes mee mag doen en dan op een wedstrijd in het tweede."



Vermeer voelt zich goed en durft weer volledig te gaan. Of hij zondag eventueel zou kunnen spelen in Feyenoord 1 als Giovanni van Bronckhorst een beroep op hem zou doen? "Dat is niet aan mij. Ik wacht rustig af. Ik probeer zo goed mogelijk te trainen. Als ik er moet staan, sta ik er. In theorie kan ik zondag spelen, anders zou ik vandaag ook niet gespeeld hebben. Ik ben vooral blij dat ik weer minuten heb mogen maken."



Zonder de vijfvoudig international en met Brad Jones onder de lat presteert Feyenoord buitengewoon goed met een eerste plaats in de eredivisie. Hoewel Vermeer alles van afstand volgde, voelt hij zich wel betrokken. "Je bent natuurlijk blij dat het team het goed doet, ook al zit je niet bij de selectie. Maar ik ben wel onderdeel van het team."