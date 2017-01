Fernandez tekent bij ADO Den Haag

Guyon Fernandez

Guyon Fernandez heeft een contract overgehouden aan zijn proefperiode bij ADO Den Haag. De oud-speler van onder meer Excelsior en Feyenoord tekent een contract tot aan het einde van het seizoen.

De 30-jarige Fernandez speelde van 2006 tot 2008 ook al in Den Haag en is door de huidige trainer Zjelko Petrovic als aanvallende versterking gehaald. Ook proefspeler Donny Gorter voegt zich tot aan het einde van het seizoen bij de selectie van de nummer vijftien uit de eredivisie.



Verdedigers Jan Wuytens en Abel Tamata trainden net als Fernandez en Gorter enige tijd mee bij ADO. Wuytens zag zelf af van een langer verblijf en over oud-PSV'er Tamata wordt later deze week besloten.