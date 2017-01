Kettingbotsing op A15 bij Gorinchem

Ambulance (archief)

Bij een kettingbotsing tussen tien auto's op de A15 is zeker een persoon zwaargewond geraakt. Volgens de politie gebeurde aanrijding rond 19.15 uur tussen Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem.

Een automobiliste is behoorlijk gewond geraakt. De oudere vrouw zat volgens de politie in een auto met haar man en twee kleinkinderen. Zij bleven ongedeerd.



Het verkeer kan alleen nog van de vluchtstrook gebruik maken. Een half uur na de kettingbotsing was de file al opgelopen tot een paar kilometer. Verkeer kan omrijden vanaf knooppunt Ridderkerk-Zuid via de A16 , A59 en de A27.