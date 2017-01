Film over Scapino Ballet in première

De Rotterdamse filmmaker Jan Louter maakte een documentaire over de artistiek leider en choreograaf Ed Wubbo van het Scapino Ballet. De Wereld van Wubbe gaat dinsdag tijdens het Internationaal Film Festival Rotterdam in première.

In de documentaire volgt de filmmaker Ed Wubbe een jaar lang achter de schermen tijdens het maken van de voorstelling Ting! Dat is een dansvoorstelling in samenwerking met De Nits en met Codarts Circus ter gelegenheid van het 70-jarige bestaan van het Scapino.Louter volgt de dansers en de choreograaf op weg naar de première van Ting! in de Ferro Dome, een oude gashouder in de haven van Rotterdam.