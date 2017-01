De Reuver: 'Voor mezelf gekozen met stap naar amateurs'

Carlo de Reuver

Carlo de Reuver maakt zeer waarschijnlijk de overstap naar de amateurs van Capelle. De aanvaller van Excelsior speelde dit seizoen nog geen minuut bij de Kralingers en mocht vertrekken. ''Er kwam geen interesse van een club uit de Jupiler League en daarom maak ik de keuze voor mezelf om naar de amateurs te stappen'', aldus De Reuver.

De keuze om uit het betaalde voetbal te stappen was voor de Rotterdammer geen makkelijke. ''Aan het begin van dit seizoen raakte ik geblesseerd en daarna heb ik nooit meer een kans gekregen. Dat is zonde en dan gaat het jeuken als je op de tribune zit. Omdat er geen clubs uit het betaalde voetbal zich meldde, moest ik kiezen tussen nog een half jaar op de tribune zitten of iedere week voetballen. Dat laatste kan nu bij Capelle'', zegt de rappe buitenspeler.



Capelle, dat vijftiende staat in de derde divisie zaterdag, informeerde al langer naar De Reuver en is daarom zijn eerste optie. Toch is de deal nog niet helemaal rond. ''We gaat het zien. De deadline is dinsdag, maar China heeft nog niet gebeld'', grapt De Reuver.