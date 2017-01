Taxichauffeurs klagen over parkeerchaos bij Rotterdam The Hague Airport

Taxichauffeurs op Rotterdam The Hague Airport vinden dat er veel te weinig parkeerplekken zijn. Veel chauffeurs zitten hun wagens daarom nu op de verboden laad- en losvakken.

De parkeerproblemen zijn het gevolg van werkzaamheden aan de riolering, waardoor een groot deel van het plein voor de terminal open ligt.



Chauffeurs van de speciale Airport-taxi's mogen nog wel gratis parkeren, maar hebben een langere wachttijd door opstoppingen bij de slagbomen. Andere taxi's moeten betalen als ze langer dan tien minuten op het parkeerterrein staan en kiezen massaal voor de verboden laad- en losvakken.



"Officieel mag ik inderdaad hier niet staan", zegt een taxirijder. "Er staan witte strepen op. Dus ik riskeer een bon. Maar hier om de hoek is ook zo'n laad- en losplaats en daar staan wel een stuk of zes taxi's. Je moet toch wat."



De werkzaamheden bij Rotterdam The Haque Airport zijn half januari begonnen en duren drie maanden.