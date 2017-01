Hoogbejaarde Rotterdammer in huis overvallen

In Rotterdam-IJsselmonde is een man van 87 jaar overvallen in zijn woning aan de Molenvliet.

De hoogbejaarde Rotterdammer deed vrijdag rond 18.00 uur de deur open toen de bel ging. Hij werd hard onderuit geduwd door een man met een bivakmuts op.



De oude man viel op de grond, waarna de overvaller het huis doorzocht. Met een fles kleingeld ging hij er vandoor. Volgens de politie is de bewoner niet gewond geraakt.