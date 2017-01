Wereldkampioen Magnus Carlsen schaakt voor Sophia Kinderziekenhuis

Wereldkampioen Magnus Carlsen heeft maandag bijna 40.000 euro opgehaald voor het Sophia Kinderziekenhuis. Dat deed de Noor tijdens een simultaanwedstrijd tegen tientallen schakers.

De deelnemers moesten duizend euro per persoon neertellen om tegen de grootmeester te mogen schaken. Nick Schilder was ook bij het evenement aanwezig. Hij is ambassadeur van de schaaksport in Nederland.Het geld gaat naar onderzoek naar ernstige schedel- en gezichtsaandoeningen van het Sophia Kinderziekenhuis. De Noor deed belangeloos mee aan het evenement.