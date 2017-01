Meisje (10) overleden na aanrijding Vierpolders

Foto: MediaTV

Het 10-jarige meisje dat afgelopen weekeinde werd aangereden in Vierpolders, is overleden. Ze is maandag bezweken aan haar verwondingen. Hoe haar vader eraan toe is, is onbekend.





De 74-jarige bestuurder en zijn 71-jarige bijrijdster hadden de vader en zijn dochter over het hoofd gezien. De bestelauto waarin ze zaten, belandde in de sloot. De inzittenden konden zelf uit de wagen komen. Het meisje werd zondagmiddag op de Middelweg aangereden toen ze met haar vader langs de weg liep. De twee raakten zwaargewond en werden met spoed naar het Erasmus MC gebracht.