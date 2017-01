Stellendam herdenkt Watersnoodramp met wandelroute

Een tegel uit de wandelroute in Stellendam Kunstenares Mirjan Zimmerman

Het was de ergste natuurramp die Nederland sinds vorige eeuw trof: de Watersnoodramp op 31 januari 1953. De overstroming wordt 64 jaar later nog altijd herdacht. In Stellendam en Ooltgensplaat is sinds kort een speciale wandelroute die mensen herinnert aan de impact van de rampspoed.

De route bestaat uit vijftig tegels. Twintig 'kunstkruimels' liggen in Stellendam en dertig in Ooltgensplaat. Een app laat zien hoe de route gelopen moet worden.



Geluid

Bij iedere tegel hoort een geluidsfragment dat bezoekers mee terug neemt naar hoe gedupeerden de ramp hebben beleefd. In Stellendam vielen meer dan zestig doden door het plotselinge hoge water:



"[...]Die zaterdagavond 31 januari vertrouwde men de situatie ook niet en schrok rond middernacht van de abnormaal hoge waterstand. Toen was het rond 04.00 uur in de nacht en kwam opeens de vloedgolf over het dorp heen. Die leek van alle kanten te komen. Het water drong de huizen in en vluchtte de zolder op. Ook daar was men soms niet veilig. [...]"



Meetlat

Naast de fragmenten staat op iedere tegel met een meetlat aangegeven hoe hoog het water op de plek van de tegel stond in 1953. "Het is bedoeld om iedereen dit te laten ervaren. Op de Voorstraat, de hoofdstraat van Stellendam, stond het water bijvoorbeeld heel erg hoog", legt de Rotterdamse kunstenares Mirjan Zimmerman uit.



Volgens Zimmerman komen op meer plekken die getroffen werden door de ramp ook tegels te liggen. "Er worden meer routes ontwikkeld, maar het is nog onbekend in welke dorpen dat wordt gedaan."