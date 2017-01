Swansea verhuurt Emnes weer aan Blackburn

Emnes

Rotterdammer Marvin Emnes speelt de rest van het seizoen voor Blackburn Rovers. De aanvaller werd eerder deze maand door zijn club Swansea City teruggehaald na een uitleenperiode aan Blackburn. Omdat de kans op speeltijd klein is bij de in degradatienood verkerende club uit de Premier League wordt Emnes opnieuw uitgeleend.

Blackburn Rovers komt op het een na hoogste niveau uit in Engeland en draait een erg slecht seizoen. De voormalig kampioen uit de Premier League staat een na laatste in het Championsship. Emnes was voor de winterstop basisspeler in Blackburn en maakte in 19 optredens drie doelpunten.



Het contract van Marvin Emnes loopt aan het einde van dit seizoen af bij Swansea City en dus is hij aan het einde van dit seizoen transfervrij.