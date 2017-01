Justitie blokkeert voor 70 miljoen aan bankrekeningen

Foto: archief

Een bedrijf in Rotterdam kan voorlopig niet meer bij zijn bankrekeningen waar 70 miljoen euro op staat. De politie en de FIOD hebben beslag gelegd op de rekeningen, omdat de organisatie wordt verdacht van witwassen.

Justitie wil niet bekendmaken om welk bedrijf het gaat. Wel is duidelijk dat het een bedrijf in de financiële dienstverleningssector is, waarvan het hoofdkantoor in Rotterdam staat.



Het Openbaar Ministerie (OM) kwam de organisatie op het spoor nadat een melding van een verdachte transactie was binnengekomen bij de Financial Intelligence Unit Nederland.



Justitie zegt dat "een aantal transacties geen bedrijfseconomisch doel" had. Ook werd een trustkantoor ingeschakeld, wat kan duiden op witwassen.



De politie en de FIOD kwamen vorige week woensdag al in actie, maar het OM heeft het dinsdag pas naar buiten gebracht. Er is niemand aangehouden.