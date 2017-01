Anwar El Ghazi van Ajax naar Lille

El-Ghazi

Barendrechter Anwar El Ghazi heeft zijn transfer naar Lille afgerond. De aanvaller komt over van Ajax, waar hij een moeizame relatie had met coach Peter Bosz. El Ghazi speelde in de jeugd bij Feyenoord en Sparta.

Ajax nam El Ghazi in de A-jeugd over van Sparta en in Amsterdam brak hij uiteindelijk door. Voor Ajax speelde hij uiteindelijk 70 wedstrijden en wist hij 23 keer te scoren. In 2015 maakte El Ghazi zijn debuut in Oranje in de gewonnen wedstrijd tegen Kazachstan.



Dit seizoen kwam El Ghazi niet voor in de plannen van Ajax-trainer Peter Bosz. In November werd hij zelfs na een aanvaring met Bosz een maand uit de selectie gezet.



Het is niet bekend hoeveel Lille, dat uitkomt op het hoogste niveau in Frankrijk, heeft betaald voor El Ghazi.