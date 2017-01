Deborah Gravenstijn Classic uitverkocht

Deborah Gravenstijn

Aan de Deborah Gravenstijn Classic doen aanstaande zaterdag 200 jonge judoka's mee. Daarmee is het eerste evenement van de stichting Rotterdamse Sporticonen uitverkocht.

De Deborah Gravenstijn Classic, die zaterdag is de hal van de Rotterdamse Korfbalclub WION wordt gehouden, komt voort uit het idee om (voormalig) sporthelden te eren en de jeugd meer te laten bewegen. Gravenstijn heeft er voor gekozen haar toernooi te organiseren voor meisjes van 4 t/m 12 jaar.



Naast het evenement voor de voormalig judoka (winnares van Olympisch zilver en brons) worden dit jaar onder andere ook Stefan de Vrij, Kevin Strootman, Raemon Sluiter, Fatima Moreira de Melo, Willem van Hanegem en Jan Boskamp geëerd met een toernooi dat hun naam draagt.



De Deborah Gravenstijn Classic gaat zaterdag in de WION-hal om 09.45 uur van start. Het adres is Max Planckplaats 300 in Rotterdam en de toegang is gratis. RTV Rijnmond zal op radio en tv uitgebreid verslag doen van het evenement.