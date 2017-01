Finn Stokkers op weg naar Sittard

Finn Stokkers speelt de rest van het seizoen zo goed als zeker bij Fortuna Sittard. De spits van Sparta moet in Limburg nog medisch gekeurd worden en zal dan in ieder geval het seizoen afmaken bij de club uit de Jupiler League.

Bij Sparta komt Stokkers niet aan spelen toe in het eerste elftal. Zeker na de komst van Martin Pusic was het uitzicht op speelminuten in Rotterdam nihil. Want Sparta heeft met Pogba, Chevreuill, Bergkamp, El Azouzzi, Van Moorsel en Pusic genoeg alternatieven voor de spitspositie.



De kans is groot dat Stokkers in Limburg voor de flanken wordt gehaald, aangezien de ploeg van Sunday Oliseh ook al veel centrumaanvallers heeft. In de winterstop werd onder meer voormalig topscorer van de Jupiler League Sjoerd Ars binnengehaald.



Barendrechter Finn Stokkers was bezig aan zijn vierde seizoen in de Sparta-selectie.