Arkel geeft niet op na fusiebesluit

Het besluit om Molenwaard en Giessenlanden samen te voegen, heeft kwaad bloed gezet in Arkel. De gemeente, die officieel bij Giessenlanden hoort, wil koste wat het kost naar Gorinchem en is niet van plan die strijd te staken, blijkt dinsdag.

De gemeenteraden van Molenwaard en Giessenlanden gingen maandagavond akkoord met een herindelingsontwerp. De gemeenten willen de krachten bundelen, ondanks het protest van Arkel."Dit hadden we niet verwacht", zegt Berend Buddingh dinsdag. Hij hield eerder een enquête in Arkel over de fusie. "Dit is niet waar mensen op hadden gehoopt."Tweederde van de Arkelaren ziet volgens Buddingh niks in een fusie met Molenwaard. Ze vinden dat Arkel beter bij Gorinchem past vanwege onder meer het industriële karakter en de politieke kleur van de stad."Ze laten onze stem voorbij gaan", zegt een vrouw uit Arkel. Volgens haar is de fusie het gesprek van de dag. "Leuk dat u uw stem heeft laten horen, maar we doen er lekker niks mee."Het verzet gaat daarom door, zegt Buddingh in reactie op het besluit van maandagavond. Een zienswijze is hun laatste strohalm."Die gaan we zeker indienen. We hopen dat onze zienswijze zo goed is dat men redenen heeft om het besluit te heroverwegen", aldus Buddingh."Eventueel gaan we naar de minister", besluit de vrouw uit Arkel.