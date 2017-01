Drive Like Maria in Ooit in Lloyd

Drive Like Maria

Drive Like Maria is weer on tour. De rockband vervolmaakte deze week het muzikale drieluik Creator - Preserver - Destroyer. De band speelt op zaterdag 11 maart in Rotown in Rotterdam en was in april 2016 te gast in Live uit Lloyd. We hadden een primeur met nieuwe songs die nu allemaal op plaat verkrijgbaar zijn.





Drive Like Maria is een Vlaams-Nederlandse rockband die in 2009 sterk debuteerde met het album Elmwood. Het toenmalige trio speelde daarna met A/DC en ZZ Top en speelde op grote festivals als de Zwarte Cross, Lowlands én in de VS op SXSW. Zelfs een tour door China deed Drive Like Maria.



Na de release van het titelloze tweede album werd het een paar jaar stil. Gitarist Nitzan Hoffmann en zanger, gitarist en drummer Bjorn Awouters verkasten met hun studio van Hasselt naar Noord-Italië waar geduldig en met liefde werd gebroed op nieuwe songs en zie daar: apirl 2016 en het kleinood is daar, Creator. In september zal Preserver verschijnen (4 songs) en in januari 2017 Destroyer waarmee de trilogie Creator Preserver Destroyer van Drive Like Maria compleet is.





In Live uit Lloyd krijg je een voorschot. De 4 nieuwe songs worden op volle sterkte gespeeld. Drive Like Maria is back on the track.... pas op met oversteken!!! Loud uit Lloyd dus...



Met: Bjorn Awouters - gitaar & zang, Nitzan Hoffmann - gitaar, Bram van den Berg - drums en Maarten van Damme - bas.



Het akoestische (!!) optreden in Live uit Lloyd van 2012 is hier te vinden .









