Aboutaleb betreurt lekken uit vertrouwelijk overleg

Burgemeester Aboutaleb

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam betreurt het dat er is gelekt uit de vertrouwelijke vergadering met de fractievoorzitters in de gemeenteraad. Hij gaat de voorzitters daar op aanspreken, schrijft hij in een brief.

Aboutaleb en de fractievoorzitters van de partijen uit de gemeenteraad kwamen 19 januari bij elkaar tijdens het zogenoemde presidium. Ze bespraken daar onder meer de lichtactie van NIDA. Die partij projecteerde vier dagen daarvoor de Palestijnse vlag op de gevel van het stadhuis.



Gevelvervuiling

De burgemeester sprak de fractievoorzitter van NIDA daarop aan tijdens de vergadering, omdat dergelijke projecties op het stadhuis verboden zijn zonder toestemming.



In de dagen daarna kwam via sociale media naar buiten dat Aboutaleb het voorval 'gevelvervuiling' had genoemd. Volgens hem klopt die uitspraak niet.



Vertrouwelijk

Bovendien is hij teleurgesteld dat er vanuit het presidium foutieve informatie is gelekt. Dat is niet de bedoeling, omdat de informatie die wordt besproken vertrouwelijk is.