Man vast voor brandstichting in Rotterdam

Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

Een 27-jarige man is dinsdagochtend opgepakt, omdat hij brand zou hebben gesticht in een huis in Rotterdam-Crooswijk.

De brand brak rond 10.00 uur uit aan de Rusthoflaan. De bewoonster van de tweede verdieping van het pand kon op tijd wegkomen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Niemand raakte gewond.



Later bleek dat de brand was ontstaan na een ruzie. De man werd kort daarop aangehouden in de Laanzichtstraat.



Het is onbekend wat voor relatie de man en de vrouw met elkaar hebben en waarom hij de brand aanstak.