Hans Streeder nieuwe assistent-bondscoach Indiase hockeybond

Hans Streeder is per direct aangesteld als de nieuwe assistent-bondscoach van de Inidase hockeybond. De voormalig trainer van Hockeyclub Rotterdam legt daarom per direct zijn taken neer als trainer van Pinoké uit Amstelveen.

De 58-jarige Streeder tekent een contract voor vier jaar. Bij India wordt hij assistent van de Nederlander Roelant Oltmans. Voormalig international Jesse Mathieu is aangesteld als vervanger van Streeder bij Pinoké.