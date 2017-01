Steeds meer Rotterdammers

Rotterdam heeft vorig jaar meer inwoners gekregen. Zo'n 6000 mensen kwamen wonen in de stad. Dat zijn er meer dan in 2015 en 2014. Toen kwamen ruim 5000 mensen naar Rotterdam, blijkt uit voorlopige cijfers van de gemeente.

Op 1 januari telde de stad 635.305 Rotterdammers. De bevolking groeide doordat er meer baby's werden geboren dan dat er mensen doodgingen. Ook kwamen er meer mensen uit het buitenland naar Rotterdam.De meeste mensen zijn in Delfshaven, Kralingen-Crooswijk, Feijenoord en Charlois gaan wonen. In geen enkele wijk is de bevolking gedaald. Alleen in Hoek van Holland gingen 49 mensen weg en kwam niemand terug.Het aantal mensen dat uit andere gemeenten naar Rotterdam trekt en het aantal vertrekkers uit de stad is ongeveer in evenwicht.Begin deze maand werd al bekend dat Rotterdam een van de snelst groeiende gemeenten van Nederland is. Bovendien is Rotterdam de enige stad die groeit vanwege binnenlandse verhuizingen.