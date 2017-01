Vrouw vindt doos jaren oud vuurwerk op zolder overleden broer

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft dinsdag een doos met vuurwerk tot ontploffing gebracht. Dat gebeurde op het bedrijventerrein Nieuwland Parc op de grens van Alblasserdam en Papendrecht.

De verhuisdoos vol met vuurwerk was gevonden in een woning in Sliedrecht. Een vrouw ruimde daar de zolder op van haar overleden broer. Tussen de spullen vond zij het vuurwerk.De vrouw belde de politie. Een specialist vond het vuurwerk gevaarlijk, omdat het vermoedelijk oude vuurwerk ook deels uiteen lag.De ingeschakelde EOD nam het vuurwerk mee naar het bedrijventerrein, waar de verhuisdoos aan het begin van de middag tot ontploffing werd gebracht.