Rotterdamse begint wantenweeshuis

Agnes Westerduin bij het 'asiel voor wanten'

Rotterdammers die een handschoen missen, vinden deze wellicht terug in de Isulindestraat in Rotterdam-Bergpolder. Kunstenares Agnes Westerduin verzamelt daar gevonden handschoenen aan een waslijn, omgedoopt tot 'asiel voor wanten'.

'Gevonden in de buurt? Verloren of op zoek naar een nieuwe match? Hang maar op of pak maar mee', is te lezen op een brief op het raam. Aan de waslijn zijn inmiddels een stuk of vijftien enkele handschoenen en één paar witte wollen kinderwantjes te vinden.



"Ik word er eigenlijk een beetje hebberig van", zegt Westerduin. Als ze een 'verweesde' handschoen vindt op straat, laat ze deze nog een dagje liggen op de gevonden plek. "Misschien komt de eigenaar nog terug om te zoeken. Maar daarna mag ik het meenemen."



Westerduin hoopt dat Rotterdammers die hun wanten kwijt zijn of een eenzame handschoen hebben gevonden op straat, even langs de waslijn lopen in de Isulindestraat. "Dat je denkt als je wanten vindt op straat: 'ik hang het even op!'"