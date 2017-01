Mensen met beperking bestieren keuken van Fröbel

Foto: Fröbel

Rotterdam heeft er een nieuwe lunchroom bij: Fröbel aan de Westerstraat. Het bijzondere aan deze lunchroom is het personeel. Dat zijn namelijk mensen met een beperking.

De spanning was dinsdag om te snijden. De medewerkers hebben de hele dag proefgekookt zodat ze klaar zijn voor de grote opening op woensdag.



Initiatiefnemer Saskia Warnaar begon Fröbel uit een passie voor horeca. "Ik heb daarnaast sociaal pedagogische hulpverlening gestudeerd. Dit is de perfecte combinatie."



De lunchroom is vernoemd naar de Duitse opvoedkundige Friedrich Fröbel (1782-1852). Fröbelen betekent jezelf ontwikkelen door te doen en dat gaat sneller op een plek waar je je fijn voelt.



Plaatjes en stappenplannen

Omdat de medewerkers een beperking hebben, moest in aanloop naar de opening goed worden gekeken naar welke werkwijze goed werkt en wie wat nodig heeft. "Sommigen hebben plaatjes nodig voor de recepten, anderen een stappenplan", legt Saskia uit.



Eva en Samantha zijn twee van de medewerksters van de lunchroom. Dinsdag maakten ze theezakjes, maar dat vinden ze niet het leukste aan hun nieuwe werk. "Ik sta liever in de keuken", zegt Samantha. "Ik vind de bediening het leukste", vult Eva aan.