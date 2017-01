Rijnmond Nu LIVE op het IFFR: Scapino Ballet

Ruud de Boer is met de Rijnmond Nu-ploeg live vanuit de Rotterdamse Schouwburg dat één van de plaatsten is die ruimte bieden aan het IFFR.

Vanavond is de filmpremière van 'De Wereld van Wubbe', een documentaire over de flamboyante choreograaf Ed Wubbe van het Scapino Ballet, zijn dansers en de tocht naar de jubileumvoorstelling 'TING'.De dansers, de regisseur, de choreograaf, de muzikanten (NITS!) : je hoort allemaal voorbij komen in deze uitzending!Luister tussen 16u00 en 19u00 naar Rijnmond Nu.Reageren op de uitzending? Stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl of via Twitter: @JournalistRuudKijk ook op de homepage van Rijnmond Nu.