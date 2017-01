Dudok betreurt ophef over vastgoeddeal

Projectontwikkelaar Dudok betreurt de commotie, die is ontstaan door een vastgoeddeal met de gemeente Dordrecht. "Het is netjes gegaan, tegen een marktconforme prijs en alle informatie staat op de website van de gemeente", zegt Marcel Schippers van Dudok.

De gemeente kocht op één dag zeven panden aan het Groothoofd en de Palingstraat voor 6 ton en verkocht die meteen voor 1 miljoen euro door aan Dudok. De SP in Dordrecht eist daarover opheldering van burgemeester en wethouders.



De partij denkt dat de panden veel meer waard zijn en vraagt zich af waarom er een onderhandse deal gesloten is en waarom de gemeente 'klakkeloos' een taxatierapport overnam, dat gemaakt werd in opdracht van Dudok.



"Wij waren inderdaad opdrachtgever, maar Woonbron heeft ons gevraagd om Waltmann de taxatie te laten doen", zegt Schippers. De taxateur van makelaardij Waltmann kwam uit op een waarde van 8 ton, maar Dudok betaalde twee ton extra aan de gemeente Dordrecht.



Dudok heeft geen specifieke plannen met de panden. "Wij verdienen ons geld in deze stad en daarom doen we graag iets terug voor de stad. Dat doen we al jarenlang door monumenten te kopen en te onderhouden. Puur uit liefde voor de stad", zegt Schippers.



Burgemeester en wethouders schreven in december in een brief aan Woonbron, dat eigenaar was van de panden, over "mogelijke toekomstige herontwikkeling". Hans Böse van Woonbron bevestigt dat de gemeente Dordrecht toen het initiatief nam.



"Wij wilden niet van de panden af of zo. We hadden ze pas nog opgeknapt. Maar de gemeente gaf aan dat er een partij was die ze wilde kopen en vroeg onze medewerking", zegt Böse. Die werd verleend, omdat wooncorporaties zich van het Rijk vooral bezig moeten houden met sociale verhuur.



"De verkoop was dus voor alle partijen het beste. En geloof me, aan monumenten verdienen we niets. Die kosten meer geld dan er via de huur binnen komt", stelt Schippers. De Dordtse gemeenteraad moet de deal overigens nog goedkeuren.