Dudok noemt omstreden vastgoeddeal 'gebruikelijk'

Projectontwikkelaar Ewald Dudok noemt de onderhandse verkoop van zeven panden aan hem, door de gemeente Dordrecht, "heel gebruikelijk". Het bedrijf staat RTV Rijnmond niet te woord, maar de eigenaar praat wel met tijdschrift Quote.

In het zakenblad reageert hij op de ophef over de vastgoeddeal. De gemeente kocht op één dag zeven panden aan het Groothoofd en de Palingstraat voor 6 ton en verkocht die meteen voor 1 miljoen euro door aan Dudok.



De SP in Dordrecht eist opheldering van burgemeester en wethouders. De partij denkt dat de panden veel meer waard zijn en vraagt zich af waarom er een onderhandse deal gesloten is en waarom de gemeente 'klakkeloos' een taxatierapport overnam, dat gemaakt werd in opdracht van Dudok.



De taxateur van makelaardij Waltmann kwam uit op een waarde van 8 ton, maar Dudok betaalde twee ton extra aan de gemeente Dordrecht. De projectontwikkelaar spreekt in het zakenblad over een marktconforme prijs: "de boel is netjes getaxeerd."



Wat Dudok met de panden wil is nog altijd niet duidelijk. Burgemeester en wethouders schreven in december in een brief aan Woonbron, dat eigenaar was van de panden, over "mogelijke toekomstige herontwikkeling."



Hans Böse van Woonbron bevestigt dat de gemeente Dordrecht het initiatief nam: "Wij wilden niet van de panden af of zo. We hadden ze pas nog opgeknapt. Maar de gemeente gaf aan dat er een partij was die ze wilde kopen en vroeg onze medewerking."



Omdat de gemeente een historisch recht op eerste koop had, tegen de prijs die er ooit voor betaald werd met wat indexatie, kreeg Dordrecht de panden voor 574 mille. Dezelfde dag nog werd er voor één miljoen euro doorverkocht aan Dudok.



Ewald Dudok zegt in Quote dat de gemeente Dordrecht hem goed kent. Dat de panden laag getaxeerd zijn komt volgens hem omdat het rijksmonumenten zijn en er huurders in de panden zitten. De Dordtse gemeenteraad moet de deal overigens nog goedkeuren.